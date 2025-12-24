Infos transport en commun : L.T43 : Arrêt non desservi à compter du 5 janvier
Perturbation
A compter du 05 janvier 2026 et pour une durée indéterminée.
En raison de travaux avec passage de grue à proximité d’un arrêt à Charavines, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.
L’arrêt « Place du Marché » ne sera pas desservi et sera reporté sur l’arrêt « Office du Tourisme », comme indiqué sur le plan ci-dessous.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON