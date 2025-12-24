Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

A compter du 05 janvier 2026 et pour une durée indéterminée.

En raison de travaux avec passage de grue à proximité d’un arrêt à Charavines, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.

L’arrêt « Place du Marché » ne sera pas desservi et sera reporté sur l’arrêt « Office du Tourisme », comme indiqué sur le plan ci-dessous.

Merci de votre compréhension