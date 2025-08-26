Infos transport en commun : L.T42, T55, T56 : arrêt "Centre Social" à Voiron non desservi mardi 26 août
Perturbation
Le mardi 26 août 2025
Arrêt "Centre Social" à Voiron
Non desservi
En raison de l'arrivée de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur la commune de Voiron, l'arrêt "Centre Social" ne sera pas desservi.
Merci de reporter sur l'arrêt "Gare Routière Sud" à Voiron.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON
-
T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)