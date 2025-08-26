itinisère

Infos transport en commun : L.T42, T55, T56 : arrêt "Centre Social" à Voiron non desservi mardi 26 août

Perturbation

Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025
Arrêt "Centre Social" à Voiron
Non desservi

 

En raison de l'arrivée de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur la commune de Voiron, l'arrêt "Centre Social" ne sera pas desservi.

Merci de reporter sur l'arrêt "Gare Routière Sud" à Voiron.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers VOIRON

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
