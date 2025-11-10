Jusqu'au 10/11/2025 - Cars Région

Lundi 10 novembre 2025

En raison de l’organisation de la foire de la Saint Martin sur la commune de Voiron :

Les arrêts « Centre Social » et "Gare Routière Sud" ne pourront être desservis.

Le départ de 06h54 de Voiron se fera à 06h56 de l'arrêt "Brameret".

Le départ de 18h20 de Voiron se fera à l'arrêt "Brameret" avec 10 minutes de retard.

La dépose se fera à l'arrêt "Victor Hugo" du pays Voironnais, situé rue Victor Hugo", exceptionnellement desservi.

Des retards seront à prévoir.

Merci de votre compréhension.