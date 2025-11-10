Infos transport en commun : L.T42 : modification ligne lundi 10 novembre
Perturbation
Lundi 10 novembre 2025
En raison de l’organisation de la foire de la Saint Martin sur la commune de Voiron :
- Les arrêts « Centre Social » et "Gare Routière Sud" ne pourront être desservis.
- Le départ de 06h54 de Voiron se fera à 06h56 de l'arrêt "Brameret".
- Le départ de 18h20 de Voiron se fera à l'arrêt "Brameret" avec 10 minutes de retard.
- La dépose se fera à l'arrêt "Victor Hugo" du pays Voironnais, situé rue Victor Hugo", exceptionnellement desservi.
- Des retards seront à prévoir.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON