Jusqu'au 13/12/2025 - Cars Région

Le samedi 13 décembre 2025 de 16h00 jusqu'à la fin des services

En raison de l’organisation de la course pédestre « La Voironnaise », l'accès à la Gare Routière Sud à Voiron sera fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « gare Routière Sud » ne sera pas desservi à partir de 16h00 et sera reporté sur l’arrêt « Général Leclerc », comme indiqué sur le plan ci-dessous.

Merci de votre compréhension