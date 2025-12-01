Infos transport en commun : L.T42 et T43 : arrêt "gare Routière Sud" non desservi le 13 décembre
Perturbation
Le samedi 13 décembre 2025 de 16h00 jusqu'à la fin des services
En raison de l’organisation de la course pédestre « La Voironnaise », l'accès à la Gare Routière Sud à Voiron sera fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « gare Routière Sud » ne sera pas desservi à partir de 16h00 et sera reporté sur l’arrêt « Général Leclerc », comme indiqué sur le plan ci-dessous.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON