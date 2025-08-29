itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 29/08/2025

Infos transport en commun : L.T42 et PBE16 : arrêt "Centre" remplacé par arrêt "Eglise à Pont-de-Beauvoisin

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 1er septembre, sur les lignes T42 et PBE16, la modification du plan de circulation de Pont-de-Beauvoisin est pérennisée.

L’arrêt Centre (Pont-de-Beauvoisin) est définitivement remplacé par l’arrêt Eglise (Pont-de-Beauvoisin).

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PBE16 ST GEOIRE EN VALDAINE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers PONT DE BEAUVOISIN / ST BUEIL / ST GEOIRE EN VALDAINE / ST SULPICE DES RIVOIRES

  • Car T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers VOIRON
Voir toutes les infos trafic