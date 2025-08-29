Infos transport en commun : L.T42 et PBE16 : arrêt "Centre" remplacé par arrêt "Eglise à Pont-de-Beauvoisin
Perturbation
Dès lundi 1er septembre, sur les lignes T42 et PBE16, la modification du plan de circulation de Pont-de-Beauvoisin est pérennisée.
L’arrêt Centre (Pont-de-Beauvoisin) est définitivement remplacé par l’arrêt Eglise (Pont-de-Beauvoisin).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PBE16 ST GEOIRE EN VALDAINE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers PONT DE BEAUVOISIN / ST BUEIL / ST GEOIRE EN VALDAINE / ST SULPICE DES RIVOIRES
-
T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON