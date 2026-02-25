itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 25/02/2026

Infos transport en commun : L.T42 : arrêt "l'Arsenal" à Chirens déplacé dès le 2 mars

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du 2 mars 2026 et jusqu'à la fin des travaux.

 

En raison de travaux sur la commune de Chirens, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région

• L’arrêt « l'Arsenal » à Chirens est déplacé provisoirement dans le sens Massieu --> Voiron comme indiqué ci-dessous :

 

t42.JPG

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers VOIRON
Voir toutes les infos trafic