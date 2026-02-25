Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du 2 mars 2026 et jusqu'à la fin des travaux.

En raison de travaux sur la commune de Chirens, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région

• L’arrêt « l'Arsenal » à Chirens est déplacé provisoirement dans le sens Massieu --> Voiron comme indiqué ci-dessous :

Merci de votre compréhension