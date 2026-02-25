Infos transport en commun : L.T42 : arrêt "l'Arsenal" à Chirens déplacé dès le 2 mars
Perturbation
A compter du 2 mars 2026 et jusqu'à la fin des travaux.
En raison de travaux sur la commune de Chirens, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région
• L’arrêt « l'Arsenal » à Chirens est déplacé provisoirement dans le sens Massieu --> Voiron comme indiqué ci-dessous :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON