Jusqu'au 31/08/2022 - Cars Région

Prolongation Travaux Divercité (Voiron)

Les travaux réalisés sur le secteur de Divercité (Voiron) sont prolongés. Aussi, les départs et arrivées de la ligne T41 sont maintenus en "Gare routière Nord" quai 3 jusqu’en août 2022. Les horaires restent inchangés.

Les départs et arrivées de la ligne T41 se font en « Gare routière Nord » du quai 3, et non plus de la « Gare routière Sud ».

Les horaires sont inchangés.

Merci de votre compréhension