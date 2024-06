Jusqu'au 03/07/2024 - Cars Région

Le 03 juillet 2024

De 11h00 à 16h00

Plusieurs arrêts non desservis

En raison du passage de la 5ème étape du Tour de France entre les communes de Chambéry et les Echelles, les arrêts "Gare Routière", "Covet" et "Hôpital Chambéry" à Chambéry, "Centre" à Cognin", "Route de Saint-Cassin" à Saint-Cassin, "La Prairie", "La Quillère", "Centre", "Les Gros Louis" et "Les Martins" à Saint-Thibaud-de-Couz, "Col de Couz" et " Cote Barrier" à Saint-Jean-de Couz, "Bande Dessous" et "Les Andrés" à Saint-Christophe, "Le Cotterg" et "Place" aux Echelles ne seront pas desservis sur les départs suivants :

• De Chambéry de 11h05, 12h30 et 12h35

• De Voiron de 11h10, 12h30 et 12h50

Les départs et terminus se feront à Entre-deux-Guiers à l'arrêt "Village".

Merci de votre compréhension