Jusqu'au 27/03/2026 - Cars Région

Du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026

En raison de travaux sur la commune de Les Echelles, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Le Cotterg » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Place » à Les Echelles.

Merci de votre compréhension