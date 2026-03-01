itinisère

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Date d'impression : 16/03/2026

Infos transport en commun : L.T41, CHA01 : arrêt non desservi aux Echelles du 23 au 27 mars

Perturbation

Jusqu'au 27/03/2026 - Cars Région

Du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026

En raison de travaux sur la commune de Les Echelles, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Le Cotterg » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Place » à Les Echelles.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

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