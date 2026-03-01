Infos transport en commun : L.T41, CHA01 : arrêt non desservi aux Echelles du 23 au 27 mars
Perturbation
Du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026
En raison de travaux sur la commune de Les Echelles, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Le Cotterg » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Place » à Les Echelles.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
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CHA01 ST LAURENT DU PONT-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY