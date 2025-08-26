itinisère

Infos transport en commun : L.T41 : arrêts non desservis mardi 26 août

Perturbation

Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025
Plusieurs arrêts non desservis

 

En raison de l'arrivée de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur la commune de Voiron, l'arrêt "Général Leclerc" ne sera pas desservi. Merci de vous reporter sur l'arrêt "Gare Routière Nord" à Voiron.

Aussi, le départ de 16h20 de Voiron en direction de Chambéry se fera exceptionnellement à l'arrêt "Collège Plan Menu" à Coublevie. Les arrêts "Gare Routière Nord", "Edgar Kofler" et "Parking Plan Menu" ne seront pas desservis.

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
    vers VOIRON
