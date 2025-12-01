itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 26/11/2025

Infos transport en commun : L.T41 : arrêts non desservis lundi 1er décembre de 8h30 à 16h30

Perturbation

Jusqu'au 01/12/2025 - Cars Région

Le lundi 1er décembre 2025, de 8h30 à 16h30

En raison de travaux de rabotage et de réfection d’enrobés sur la commune de Coublevie, les arrêts « Edgar Kofler » à Voiron, « Parking Plan Menu », « Place du 19 mars 1962 » et « Place Brochier » à Coublevie ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Gare Routière Nord » à Voiron et « Croix Bayard » à Coublevie.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
    • EDGAR KOFLER VOIRON
    • PARKING PLAN MENU COUBLEVIE
    • PLACE DU 19 MARS 1962 COUBLEVIE
    • PLACE BROCHIER COUBLEVIE
    vers VOIRON
    • PLACE BROCHIER COUBLEVIE
    • PLACE DU 19 MARS 1962 COUBLEVIE
    • PARKING PLAN MENU COUBLEVIE
    • EDGAR KOFLER VOIRON
Voir toutes les infos trafic