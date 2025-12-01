Jusqu'au 01/12/2025 - Cars Région

Le lundi 1er décembre 2025, de 8h30 à 16h30

En raison de travaux de rabotage et de réfection d’enrobés sur la commune de Coublevie, les arrêts « Edgar Kofler » à Voiron, « Parking Plan Menu », « Place du 19 mars 1962 » et « Place Brochier » à Coublevie ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Gare Routière Nord » à Voiron et « Croix Bayard » à Coublevie.

Merci de votre compréhension.