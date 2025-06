Jusqu'au 27/06/2025 - Cars Région

Du 23 au 27 juin 2025

Arrêts « Le Cotterg » et « Place » aux Echelles,

« Le Village » et « Montcelet » à Entre-Deux-Guiers non desservis

Dans le sens Voiron -> Chambéry

En raison de travaux sur la commune des Echelles, les arrêts « Le Cotterg » et « Place » aux Echelles, « Le Village » et « Montcelet » à Entre-Deux-Guiers ne seront pas desservis dans le sens Voiron -> Chambéry.

Merci de vous reporter sur les arrêts « La Rosette » à Entre-Deux-Guiers ou « Les Andrés » à Saint-Christophe.

Merci de votre compréhension