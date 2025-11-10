Infos transport en commun : L.T41 : arrêt non desservi à Voiron lundi 10 novembre
Perturbation
Le lundi 10 novembre 2025
En raison de l’organisation de la foire de la Saint-Martin sur la commune de Voiron, des rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Général Leclerc » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare Routière Nord ».
Des retards seront à prévoir.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
vers VOIRON
- GENERAL LECLERC VOIRON