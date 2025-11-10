itinisère

Infos transport en commun : L.T41 : arrêt non desservi à Voiron lundi 10 novembre

Perturbation

Jusqu'au 10/11/2025 - Cars Région

Le lundi 10 novembre 2025

En raison de l’organisation de la foire de la Saint-Martin sur la commune de Voiron, des rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Général Leclerc » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare Routière Nord ».

Des retards seront à prévoir.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
    vers VOIRON
    • GENERAL LECLERC VOIRON
