Jusqu'au 28/02/2022 - Cars Région

Dès lundi 5 juillet 2021

En raison de travaux à Voiron prévu jusqu’en février 2022, les départs et arrivées de la ligne T41 se font en « Gare routière Nord » du quai 3, et non plus de la « Gare routière Sud ».

Les horaires sont inchangés.

Merci de votre compréhension