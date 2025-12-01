itinisère

Infos transport en commun : L.T41 : arrêt "gare Routière Nord" non desservi du 12 au 13 décembre

Perturbation

Jusqu'au 13/12/2025 - Cars Région

Du vendredi 12 décembre à 18h30 au samedi 13 décembre 2025 au soir

En raison de l’organisation de la course pédestre « La Voironnaise » et de l’installation du Podium d’arrivée, l’accès à la Gare Routière Nord à Voiron sera fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

  • L’arrêt « gare Routière Nord » ne sera plus accessible à partir du 12 décembre à 18h30 et sera reporté à l’arrêt « Denfert-Rochereau » du réseau urbain du Pays Voironnais, comme indiqué sur le plan ci-dessous.
  • Des retards seront également possibles du fait de la déviation.

l-t41-la-voironnaise-du-12-au-13-12-25.JPG

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

