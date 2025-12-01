Jusqu'au 13/12/2025 - Cars Région

Du vendredi 12 décembre à 18h30 au samedi 13 décembre 2025 au soir

En raison de l’organisation de la course pédestre « La Voironnaise » et de l’installation du Podium d’arrivée, l’accès à la Gare Routière Nord à Voiron sera fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « gare Routière Nord » ne sera plus accessible à partir du 12 décembre à 18h30 et sera reporté à l’arrêt « Denfert-Rochereau » du réseau urbain du Pays Voironnais, comme indiqué sur le plan ci-dessous.

Des retards seront également possibles du fait de la déviation.

Merci de votre compréhension