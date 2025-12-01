Infos transport en commun : L.T41 : arrêt "gare Routière Nord" non desservi du 12 au 13 décembre
Perturbation
Du vendredi 12 décembre à 18h30 au samedi 13 décembre 2025 au soir
En raison de l’organisation de la course pédestre « La Voironnaise » et de l’installation du Podium d’arrivée, l’accès à la Gare Routière Nord à Voiron sera fermé à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
- L’arrêt « gare Routière Nord » ne sera plus accessible à partir du 12 décembre à 18h30 et sera reporté à l’arrêt « Denfert-Rochereau » du réseau urbain du Pays Voironnais, comme indiqué sur le plan ci-dessous.
- Des retards seront également possibles du fait de la déviation.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT