Jusqu'au 21/03/2026 - Cars Région

Le samedi 21 mars

En raison de l'organisation du carnaval du Sou des écoles sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont, l'arrêt "Gare Routière" à Saint-Laurent-du-Pont sera déplacé sur l'avenue Jules Ferry, face à l'école de musique.

Merci de votre compréhension.