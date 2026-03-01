itinisère

Infos transport en commun : L.T40 et T41 : arrêt "Gare Routière" déplacé samedi 11 mars

Perturbation

Jusqu'au 21/03/2026 - Cars Région

Le samedi 21 mars

En raison de l'organisation du carnaval du Sou des écoles sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont, l'arrêt "Gare Routière" à Saint-Laurent-du-Pont sera déplacé sur l'avenue Jules Ferry, face à l'école de musique.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
    Gare Routière SAINT LAURENT DU PONT
    • Gare Routière SAINT LAURENT DU PONT
    vers VOIRON
    • Gare Routière SAINT LAURENT DU PONT
    • Gare Routière SAINT LAURENT DU PONT

  Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • Gare Routière SAINT LAURENT DU PONT
    • Gare Routière SAINT LAURENT DU PONT
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
    • Gare Routière SAINT LAURENT DU PONT
    • Gare Routière SAINT LAURENT DU PONT
