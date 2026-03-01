Infos transport en commun : L.T40 et T41 : arrêt "Gare Routière" déplacé samedi 11 mars
Perturbation
Le samedi 21 mars
En raison de l'organisation du carnaval du Sou des écoles sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont, l'arrêt "Gare Routière" à Saint-Laurent-du-Pont sera déplacé sur l'avenue Jules Ferry, face à l'école de musique.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
-
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE