Infos transport en commun : L.T40 et T41: arrêt "Gare routière" déplacé à St-Laurent-du-Pont du 28 au 31/08

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Du jeudi 28 août 14h00 au dimanche 31 août 2025 fin de service
Arrêt " Gare Routière " à Saint-Laurent-du-Pont déplacé.

 

En raison de l'organisation du Rallye de Chartreuse sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont, l'arrêt "Gare Routière" sera déplacé sur l'avenue Jules Ferry, au niveau de l'école de musique.

  • Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
    vers VOIRON

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
