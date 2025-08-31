Infos transport en commun : L.T40 et T41: arrêt "Gare routière" déplacé à St-Laurent-du-Pont du 28 au 31/08
Perturbation
Du jeudi 28 août 14h00 au dimanche 31 août 2025 fin de service
Arrêt " Gare Routière " à Saint-Laurent-du-Pont déplacé.
En raison de l'organisation du Rallye de Chartreuse sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont, l'arrêt "Gare Routière" sera déplacé sur l'avenue Jules Ferry, au niveau de l'école de musique.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
vers VOIRON
-
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT