Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Du jeudi 28 août 14h00 au dimanche 31 août 2025 fin de service

Arrêt " Gare Routière " à Saint-Laurent-du-Pont déplacé.

En raison de l'organisation du Rallye de Chartreuse sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont, l'arrêt "Gare Routière" sera déplacé sur l'avenue Jules Ferry, au niveau de l'école de musique.

Merci de votre compréhension