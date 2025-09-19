Jusqu'au 19/09/2025 - Cars Région

Du lundi 1er septembre au vendredi 19 septembre 2025

Arrêts "Plan de Ville" et "Quatre Chemins" à Saint-Pierre-de-Chartreuse

Non desservis

Du lundi 1er septembre au vendredi 19 septembre 2025, en raison de travaux de réparation du Pont sur le Couzon, la route départementale 512 sera fermée à la circulation des poids lourds, entraînant des perturbations sur les lignes T40, et EDG02.

Les arrêts "Plan de Ville" et "Quatre Chemins" ne pourront être desservis et seront reportés à l'arrêt "La Diat" à St-Pierre-de-Chartreuse.

Merci de votre compréhension