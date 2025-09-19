itinisère

Date d'impression : 29/08/2025

Infos transport en commun : L.T40, EDG02 : arrêts non desservis à St-Pierre-de-Chartreuse du 1er au 29/09

Perturbation

Jusqu'au 19/09/2025 - Cars Région

Du lundi 1er septembre au vendredi 19 septembre 2025
Arrêts "Plan de Ville" et "Quatre Chemins" à Saint-Pierre-de-Chartreuse
Non desservis

 

Du lundi 1er septembre au vendredi 19 septembre 2025, en raison de travaux de réparation du Pont sur le Couzon, la route départementale 512 sera fermée à la circulation des poids lourds, entraînant des perturbations  sur les lignes T40, et EDG02.

Les arrêts "Plan de Ville" et "Quatre Chemins" ne pourront être desservis et seront reportés à l'arrêt "La Diat" à St-Pierre-de-Chartreuse.

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT

  • Car EDG02 ST PIERRE DE CHARTREUSE-ENTRE DEUX GUIERS Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS
    vers SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
