Du 1er au 12 septembre 2025

Arrêts "Plan de Ville" et "4 Chemins" à St-Pierre-de-Chartreuse

Non desservis

En raison de travaux sur la commune de St-Pierre-de-Chartreuse, les arrêts "Plan de Ville" et "4 Chemins" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "La Diat" à St-Pierre-de-Chartreuse.

Merci de votre compréhension.