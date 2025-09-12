itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 29/08/2025

Infos transport en commun : L.T40 : arrêts non desservis à St-Pierre-de-Chartreuse du 1er au 12 septembre

Perturbation

Jusqu'au 12/09/2025 - Cars Région

Du 1er au 12 septembre 2025
Arrêts "Plan de Ville" et "4 Chemins" à St-Pierre-de-Chartreuse
Non desservis

En raison de travaux sur la commune de St-Pierre-de-Chartreuse, les arrêts "Plan de Ville" et "4 Chemins" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "La Diat" à St-Pierre-de-Chartreuse.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • PLAN DE VILLE SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
    • PLAN DE VILLE SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Voir toutes les infos trafic