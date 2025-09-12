Infos transport en commun : L.T40 : arrêts non desservis à St-Pierre-de-Chartreuse du 1er au 12 septembre
Perturbation
Du 1er au 12 septembre 2025
Arrêts "Plan de Ville" et "4 Chemins" à St-Pierre-de-Chartreuse
Non desservis
En raison de travaux sur la commune de St-Pierre-de-Chartreuse, les arrêts "Plan de Ville" et "4 Chemins" ne seront pas desservis.
Merci de vous reporter à l'arrêt "La Diat" à St-Pierre-de-Chartreuse.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE