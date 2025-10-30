itinisère

Perturbation

Jusqu'au 30/10/2025 - Cars Région

Le mercredi 29 octobre 2025,
de 9h00 à 16h00
(report au jeudi 30 octobre en cas d’intempéries).

En raison de travaux de réparation du Pont sur le Couzon, la route départementale 512 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt "Plan de Ville" ne pourra pas être desservi et sera reporté à l'arrêt "La Diat" à StPierre-de-Chartreuse.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • PLAN DE VILLE SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
    • PLAN DE VILLE SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
