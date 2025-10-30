Infos transport en commun : L.T40 : arrêt non desservi
Perturbation
Le mercredi 29 octobre 2025,
de 9h00 à 16h00
(report au jeudi 30 octobre en cas d’intempéries).
En raison de travaux de réparation du Pont sur le Couzon, la route départementale 512 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt "Plan de Ville" ne pourra pas être desservi et sera reporté à l'arrêt "La Diat" à StPierre-de-Chartreuse.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE