Jusqu'au 20/12/2025 - Cars Région

Le samedi 20 décembre 2025 de 17h00 à 18h30

En raison de l’organisation d’une animation de Noël sur la commune de Voreppe, une partie de la rue Jean Achard sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• Le départ de 17h40 de Grenoble vers Saint-Pierre-De-Chartreuse sera dévié et l’arrêt « La Véronnière » ne pourra pas être desservi. Le report se fera sur l’arrêt « Place Docteur Thévenet ». Des retards sont à prévoir.

• Des retards sont aussi à prévoir sur le départ de 17h00 de Saint-Pierred’Entremont vers Grenoble, du fait de la déviation dans Voreppe, mais tous les arrêts seront desservis

Merci de votre compréhension