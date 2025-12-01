Infos transport en commun : L.T40 : arrêt "La Veronnière" non desservi et retards à prévoir le 20 décembre
Perturbation
Le samedi 20 décembre 2025 de 17h00 à 18h30
En raison de l’organisation d’une animation de Noël sur la commune de Voreppe, une partie de la rue Jean Achard sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
• Le départ de 17h40 de Grenoble vers Saint-Pierre-De-Chartreuse sera dévié et l’arrêt « La Véronnière » ne pourra pas être desservi. Le report se fera sur l’arrêt « Place Docteur Thévenet ». Des retards sont à prévoir.
• Des retards sont aussi à prévoir sur le départ de 17h00 de Saint-Pierred’Entremont vers Grenoble, du fait de la déviation dans Voreppe, mais tous les arrêts seront desservis
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT