Infos transport en commun : L.T37 et T15 : arrêt" Gare SNCF" non desservi jusqu' à fin novembre 2025
Travaux
Arrêt « Gare SNCF » à Bourgoin-Jallieu
Non desservi
Jusqu'à fin novembre 2025
En raison de travaux sur le parvis de la gare SNCF à Bourgoin-Jallieu, l’arrêt « Gare SNCF » à Bourgoin-Jallieu ne sera pas desservi.
Merci de vous reporter à l’arrêt « Lycée Gambetta ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
-
T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
vers PONT DE CHERUY