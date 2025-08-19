itinisère

Infos transport en commun : L.T37 et T15 : arrêt" Gare SNCF" non desservi jusqu' à fin novembre 2025

Arrêt « Gare SNCF » à Bourgoin-Jallieu
Non desservi
Jusqu'à fin novembre 2025

En raison de travaux sur le parvis de la gare SNCF à Bourgoin-Jallieu, l’arrêt « Gare SNCF » à Bourgoin-Jallieu ne sera pas desservi.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Lycée Gambetta ».

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
    vers PONT DE CHERUY
