Infos transport en commun : L.T36 : modification d'arrêt le 8 mars
Perturbation
Le dimanche 8 mars 2026, à partir de 10h00
En raison de l’organisation du carnaval sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Collège » et « Amédée Ronin » ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts "Le Frindeau" à Saint-Pierre-de-Chandieu et "Route de Givors" à Toussieu.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY