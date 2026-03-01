itinisère

Infos transport en commun : L.T36 : modification d'arrêt le 8 mars

Jusqu'au 08/03/2026 - Cars Région

Le dimanche 8 mars 2026, à partir de 10h00

En raison de l’organisation du carnaval sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Collège » et « Amédée Ronin » ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts "Le Frindeau" à Saint-Pierre-de-Chandieu et "Route de Givors" à Toussieu.

 

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
