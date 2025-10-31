Infos transport en commun : L.T36 : modification d'arrêt du 20 au 31 octobre
Perturbation
Du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre 2025
En raison de travaux sur la commune de St-Jean-de-Bournay, la route départementale 518 sera mise en alternat, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt "L’escale RD.518" ne pourra pas être desservi et sera reporté à l'arrêt "Garage" à StJean-de-Bournay (arrêt de la ligne VFT02, situé sur la RD518, exceptionnellement desservi), uniquement en direction de Venissieux
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY