Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre 2025

En raison de travaux sur la commune de St-Jean-de-Bournay, la route départementale 518 sera mise en alternat, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt "L’escale RD.518" ne pourra pas être desservi et sera reporté à l'arrêt "Garage" à StJean-de-Bournay (arrêt de la ligne VFT02, situé sur la RD518, exceptionnellement desservi), uniquement en direction de Venissieux

Merci de votre compréhension