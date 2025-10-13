Infos transport en commun : L.T36: arrêts non desservis à St-Pierre-de-Chandieu
Travaux
Du 20 au 30 octobre 2025 de 7h30 à 17h00
En raison de travaux sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, des perturbations sont à prévoir.
- Les arrêts « Rajat », « Le Compagnon » et « Le Frindeau » sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu ne sont pas desservis.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY