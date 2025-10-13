itinisère

Infos transport en commun : L.T36: arrêts non desservis à St-Pierre-de-Chandieu

Travaux

- Cars Région

Du 20 au 30 octobre 2025 de 7h30 à 17h00

 

En raison de travaux sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, des perturbations sont à prévoir.

  • Les arrêts « Rajat », « Le Compagnon » et « Le Frindeau » sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu ne sont pas desservis.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
