- Cars Région

Du 20 au 30 octobre 2025 de 7h30 à 17h00

En raison de travaux sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, des perturbations sont à prévoir.

Les arrêts « Rajat », « Le Compagnon » et « Le Frindeau » sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu ne sont pas desservis.

Merci de votre compréhension