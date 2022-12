Jusqu'au 18/12/2022 - Cars Région

Ce dimanche 18 décembre, en raison de la finale de coupe du monde et les éventuelles festivités pouvant en découler, le départ de 18h35 de Saint-Jean-de-Bournay fera son terminus à l'arrêt "Parilly" à Vénissieux.



Les arrêts "Grange Rouge", "Bachut Mairie 8e", "Cazeneuve Berliet", "St Agnan", "Manufacture Montluc", "Part Dieu Renaudel", et "Part Dieu Villette" et "Gare routière" ne seront pas desservis.



Le départ de 18h30 de Lyon débutera son service à l 'arrêt "Parilly" à Venissieux. Les arrêts "Part Dieu Villette", "Manufacture Montluc", "Lycée Colbert", "St Agnan", "Cazeneuve Berliet", "Bachut Mairie 8e" et "Grange-Rouge" ne seront pas desservis.

Merci de votre compréhension.