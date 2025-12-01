Infos transport en commun : L.T35, VIE11 : arrêt "l'Escale" à St-Jean-de-Bournay déplacé du 24 nov au 19 déc
Perturbation
Du lundi 24 novembre au vendredi 19 décembre 2025
En raison de travaux sur la commune Saint-Jean-De-Bournay, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « L’Escale » est déplacé sur le boulevard Nelson Mandela comme suit :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers VIENNE
-
VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY