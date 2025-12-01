itinisère

Infos transport en commun : L.T35, VIE11 : arrêt "l'Escale" à St-Jean-de-Bournay déplacé du 24 nov au 19 déc

Perturbation

Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Du lundi 24 novembre au vendredi 19 décembre 2025

 

En raison de travaux sur la commune Saint-Jean-De-Bournay, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « L’Escale » est déplacé sur le boulevard Nelson Mandela comme suit :

 

arret-l-escale-a-st-jean-de-bournay-deplace.JPG

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers VIENNE

  • Car VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY
