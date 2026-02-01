itinisère

Date d'impression : 20/02/2026

Infos transport en commun : L.T35, T51, T55 : service modifié du 23 au 27 février de 9h à 15h45

Perturbation

Jusqu'au 27/02/2026 - Cars Région

Du lundi 23 au vendredi 27 février 2026 de 9h00 à 15h45 (sauf le mercredi).

En raison de travaux sur la commune de La-Côte-Saint-André, l’avenue et la place Hector Berlioz seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Place Hector Berlioz » ne sera pas accessible et sera reporté sur l’arrêt « Cité Scolaire », exceptionnellement desservi, en face de la gendarmerie.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers VIENNE

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
