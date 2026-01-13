- Cars Région

A compter du 19 janvier 2026 et pour une durée indéterminée

En raison des travaux de création d'un rond-point à Saint-Jean-De-Bournay, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.

• L’arrêt « l’Escale » ne sera pas desservi et sera reporté sur l’arrêt provisoire mis en place Chemin des Echarrières comme indiqué ci-dessous.

Merci de votre compréhension