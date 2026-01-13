Infos transport en commun : L.T35 et L.VIE11: arrêt "Escale" à St-Jean-de-Bournay non desservi
Travaux
A compter du 19 janvier 2026 et pour une durée indéterminée
En raison des travaux de création d'un rond-point à Saint-Jean-De-Bournay, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.
• L’arrêt « l’Escale » ne sera pas desservi et sera reporté sur l’arrêt provisoire mis en place Chemin des Echarrières comme indiqué ci-dessous.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers VIENNE
VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY