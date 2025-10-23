Jusqu'au 23/10/2025 - Cars Région

Les mercredi 22 octobre et jeudi 23 octobre 2025.

En raison de travaux d’aménagement du centre village de la commune de MoidieuDétourbe, la route d’Estrablin sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- Sens Vienne/La Côte-St-André, les arrêts « Les Granges » et « La Bascule » ne pourront être desservis et seront reportés aux arrêts « Château Grillet » ou « Le Fanton » (arrêt de la ligne VIE11 situé sur la route des Granges, exceptionnellement desservi)

- Sens La Côte-St-André/Vienne, l’arrêt « La Bascule » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Les Granges ».

Merci de votre compréhension