Infos transport en commun : L.T35 : arrêts non desservis à Moidieu-Détourbe les 22 et 23 octobre

Les mercredi 22 octobre et jeudi 23 octobre 2025.

 

En raison de travaux d’aménagement du centre village de la commune de MoidieuDétourbe, la route d’Estrablin sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- Sens Vienne/La Côte-St-André, les arrêts « Les Granges » et « La Bascule » ne pourront être desservis et seront reportés aux arrêts « Château Grillet » ou « Le Fanton » (arrêt de la ligne VIE11 situé sur la route des Granges, exceptionnellement desservi

- Sens La Côte-St-André/Vienne, l’arrêt « La Bascule » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Les Granges ».

 

Merci de votre compréhension

 

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers VIENNE
