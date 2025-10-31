Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Du mardi 28 octobre au vendredi 31 octobre 2025.

En raison de travaux d’aménagement du centre village de la commune de MoidieuDétourbe, les routes concernées par le carrefour d’accès au bourg seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- Sens Vienne/La Côte-St-André, les arrêts « Les Granges », « La Bascule », « Château Grillet » et « Narborie » ne pourront être desservis et seront reportés aux arrêts « La Détourbe » ou « Le Fanton » (arrêt de la ligne VIE11 situé sur la route des Granges, exceptionnellement desservi).

- Sens La Côte-St-André/Vienne, les arrêts « La Détourbe », « Narborie », « Château Grillet » et « La Bascule » ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « Les Granges »

Merci de votre compréhension