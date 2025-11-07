Infos transport en commun : L.T34, T35, T36, CSA01, VIE11 et VFT02 : modification d'arrêt du 3 au 7 novembre
Du lundi 03 au vendredi 07 novembre 2025.
En raison de travaux entraînant la coupure de la rue de la Barre sur la commune de SaintJean-de-Bournay, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
L’arrêt « C. Delage », sera déplacé sur le Chemin de Croûlas, en face du Marché aux affaires
Ligne(s) concernée(s)
VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers VIENNE
T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
vers SAINT JEAN DE BOURNAY
VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY
CSA01 ST JEAN DE BOURNAY-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers SAINT JEAN DE BOURNAY