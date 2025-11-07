itinisère

Infos transport en commun : L.T34, T35, T36, CSA01, VIE11 et VFT02 : modification d'arrêt du 3 au 7 novembre

Perturbation

Jusqu'au 07/11/2025 - Cars Région

Du lundi 03 au vendredi 07 novembre 2025.

En raison de travaux entraînant la coupure de la rue de la Barre sur la commune de SaintJean-de-Bournay, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « C. Delage », sera déplacé sur le Chemin de Croûlas, en face du Marché aux affaires

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers VIENNE

  • Car T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car CSA01 ST JEAN DE BOURNAY-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
