Infos transport en commun : L.T34, T35, T36 : arrêt "C. Delage" non desservi du 21 au 31 octobre

Perturbation

Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Du mardi 21 au vendredi 31 octobre 2025

 

En raison de travaux entraînant la coupure de la rue de la Barre sur la commune de Saint-Jean-de-Bournay, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « C. Delage », ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Le Stade ».

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
    vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers VIENNE

  • Car T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
