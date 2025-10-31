Infos transport en commun : L.T34, T35, T36 : arrêt "C. Delage" non desservi du 21 au 31 octobre
Perturbation
Du mardi 21 au vendredi 31 octobre 2025
En raison de travaux entraînant la coupure de la rue de la Barre sur la commune de Saint-Jean-de-Bournay, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
L’arrêt « C. Delage », ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Le Stade ».
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
-
T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers VIENNE
-
T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
vers SAINT JEAN DE BOURNAY