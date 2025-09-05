itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 05/09/2025

Infos transport en commun : L.T34 : modification fiche horaire

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès vendredi 05 septembre 2025

 

Dès vendredi 5 septembre, les services suivants, affichés sur notre site et sur nos fiches horaires ne sont pas valables. La desserte est assurée par les lignes MEE01 et SAN01 

 

  • Le départ de 7h11 de Saint Agnin sur Bion « Le Châtenay », assuré par la ligne SAN01
  • Le départ de 18h20 de Bourgoin en direction de Meyrieu « Stade » assuré par la ligne MEE01
  • Le départ de 17h20 de Bourgoin en direction de Saint Agnin sur Bion « Le Châtenay » assuré par la ligne SAN01

Merci de consulter les fiches horaires PDF des lignes SAN01 et MEE01 qui sont à jour

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
    vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY
Voir toutes les infos trafic