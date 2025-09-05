Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès vendredi 05 septembre 2025

Dès vendredi 5 septembre, les services suivants, affichés sur notre site et sur nos fiches horaires ne sont pas valables. La desserte est assurée par les lignes MEE01 et SAN01

Le départ de 7h11 de Saint Agnin sur Bion « Le Châtenay », assuré par la ligne SAN01

Le départ de 18h20 de Bourgoin en direction de Meyrieu « Stade » assuré par la ligne MEE01

Le départ de 17h20 de Bourgoin en direction de Saint Agnin sur Bion « Le Châtenay » assuré par la ligne SAN01

Merci de consulter les fiches horaires PDF des lignes SAN01 et MEE01 qui sont à jour

Merci de votre compréhension