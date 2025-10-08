Infos transport en commun : L.T34 : horaires avancés dès lundi 13 octobre
Perturbation
Dès lundi 13 octobre 2025
En raison de retards, les horaires de départ et de passage d’un car sont avancés.
- Le départ de 7h06 de l’arrêt « Le Châtenay » à St-Agnin-sur-Bion en direction de « Barbusse Gare Routière » à Bourgoin-Jallieu est avancé et fixé à 7h02.
- Les horaires de passage sont modifiés comme suit :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
vers SAINT JEAN DE BOURNAY