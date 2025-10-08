itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 08/10/2025

Infos transport en commun : L.T34 : horaires avancés dès lundi 13 octobre

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 13 octobre 2025 

En raison de retards, les horaires de départ et de passage d’un car sont avancés.

  • Le départ de 7h06 de l’arrêt « Le Châtenay » à St-Agnin-sur-Bion en direction de « Barbusse Gare Routière » à Bourgoin-Jallieu est avancé et fixé à 7h02.
  • Les horaires de passage sont modifiés comme suit :

l-t34-horaires-avances-des-lundi-13-octobre.JPG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
Voir toutes les infos trafic