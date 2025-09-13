itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 13/09/2025

Infos transport en commun : L.T32, T37, BJA13, IDB06, VER03, VFT02, VFT03 et VFT05 : arrêt non desservi

Travaux

- Cars Région

Du vendredi 12 septembre au vendredi 26 septembre 2025

 

En raison de travaux sur la commune de Bonnefamille, un alternat sera mis en place sur la Route de Vienne au niveau du croisement avec la Route des Etangs.

L’arrêt « La Garenne » ne pourra pas être desservi uniquement dans le sens Bourgoin-Jallieu vers Vienne et sera reporté à l’arrêt provisoire indiqué ci-dessous :

 

travaux-bonnefamille-du-12-au-26-09-25.jpg

Merci de votre compréhension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VER03 ST JUST CHALEYSSIN-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers HEYRIEUX / VALENCIN

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN

  • Car VFT03 HEYRIEUX-DIEMOZ-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers HEYRIEUX

  • Car VFT05 OYTIER ST OBLAS-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers OYTIER SAINT OBLAS

  • Car T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ROCHE / VALENCIN

  • Car BJA13 VIENNE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE
Voir toutes les infos trafic