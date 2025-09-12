Infos transport en commun : L.T32, T37, BJA13, IDB06, VER03, VFT02, VFT03 et VFT05 : arrêt non desservi
Perturbation
Du lundi 1er septembre au vendredi 12 septembre 2025
En raison de travaux sur la commune de Bonnefamille, un alternat sera mis en place sur la Route de Vienne au niveau du croisement avec la Route des Etangs, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « La Garenne » ne pourra pas être desservi uniquement dans le sens Vienne vers Bourgoin-Jallieu et sera reporté à l’arrêt provisoire indiqué ci-dessous :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
VER03 ST JUST CHALEYSSIN-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers SAINT JUST CHALEYSSIN
-
IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers HEYRIEUX / VALENCIN
-
VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN
-
VFT03 HEYRIEUX-DIEMOZ-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers HEYRIEUX
-
VFT05 OYTIER ST OBLAS-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers OYTIER SAINT OBLAS
-
T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
-
T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ROCHE / VALENCIN
-
BJA13 VIENNE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE