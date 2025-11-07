itinisère

Date d'impression : 02/10/2025

Infos transport en commun : L.T32 : modification d'arrêt

Perturbation

Jusqu'au 07/11/2025 - Cars Région

Du 13 octobre au 7 novembre 2025

En raison de travaux sur la commune de Bourgoin-Jallieu, des fermetures de routes entraînent des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « La Ladrière» dans le sens Bourgoin-Jallieu -> Valencin est reporté sur l’arrêt « Maldière Branly » du réseau CAPI.

t32.PNG

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ROCHE / VALENCIN
