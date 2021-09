Jusqu'au 31/12/2021 - Cars Région

Dès le 2 Septembre 2021

A compter du jeudi 2 septembre 2021, les lignes T32 (ex 2070) et T33 (ex 2080) sont modifiées : les clients sont invités à consulter les horaires sur www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr.

Merci de votre compréhension