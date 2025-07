Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès lundi 7 juillet 2025

ERRATUM : contrairement à l'information présente sur la fiche horaire, les départs suivants circulant lundi, merdi, mercredi, jeudi et vendredi en période de vacances scolaires ne circulent pas durant l'été :

Départs de 7h40 de "Barbusse Gare Routière" à Bourgoin-Jallieu en direction de La Côte-saint-André.

Départ de 15h55 de "Place Hector Berlioz" à La Côte-Saint-André en direction de "Barbusse Gare Routière" à Bourgoin-Jallieu.

Les départs de 6h32 de la Place Hector Berlioz à La Côte-Saint-André en direction de "Barbusse Gare Routière" à Bourgoin-Jallieu et le départ de 17h15 de "Barbusse Gare Routière" à Bourgoin-Jallieu en direction de La Côte-Saint-André circulent uniquement le lundi 7 juillet et mardi 8 juillet 2025 (selon le calendrier de fonctionnement du CFA et de l'EFMA de Bourgoin-Jallieu).

Merci de votre compréhension