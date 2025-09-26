Infos transport en commun : L.T24, MRL01 : modification de service du 22 au 26 septembre
Perturbation
Du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025.
En raison de surcharges sur la ligne T24 au départ du lycée Camille Corot de 17h10, l’arrêt « Lycée Camille Corot » est ajouté sur le service MRL0101 de 17h10 sous forme de test cette semaine.
• L’arrêt « Lycée Camille Corot » à Morestel sera desservie à 17h15 par la MRL0101 au départ de 17h10 du « Collège F-A Ravier » cette semaine afin de récupérer les élèves en surcharge sur la T24. • Pendant la durée de ce test, les passages aux arrêts sont décalés de 5 minutes.
Cette solution pourrait être maintenue à la fin de la semaine si le test s’avère concluant.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MRL01 VEYRINS THUELLIN-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
-
T24 AOSTE-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN