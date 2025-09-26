Jusqu'au 26/09/2025 - Cars Région

Du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025.

En raison de surcharges sur la ligne T24 au départ du lycée Camille Corot de 17h10, l’arrêt « Lycée Camille Corot » est ajouté sur le service MRL0101 de 17h10 sous forme de test cette semaine.

• L’arrêt « Lycée Camille Corot » à Morestel sera desservie à 17h15 par la MRL0101 au départ de 17h10 du « Collège F-A Ravier » cette semaine afin de récupérer les élèves en surcharge sur la T24. • Pendant la durée de ce test, les passages aux arrêts sont décalés de 5 minutes.

Cette solution pourrait être maintenue à la fin de la semaine si le test s’avère concluant.

Merci de votre compréhension