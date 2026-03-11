itinisère

Infos transport en commun : L.T23 et MTV01 : arrêt non desservi et modification de service du 16/04 au 29/05

Perturbation

Jusqu'au 29/05/2026 - Cars Région

Du lundi 16 mars au vendredi 29 mai 2026

En raison de travaux sur la commune de Porcieu-Amblagnieu, sur la ligne T23, l’arrêt « Marieu » ne sera pas desservi.

Pour le service MTV01-00 : l’ordre de desserte des arrêts et les horaires sont modifiés :

mtv01.JPG

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MTV01 AMBLERIEU-PARMILIEU-CHARETTE-MONTALIEU Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU
    vers BALME LES GROTTES (LA) / PORCIEU AMBLAGNIEU

  • Car T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
    vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
