Jusqu'au 29/05/2026 - Cars Région

Du lundi 16 mars au vendredi 29 mai 2026

En raison de travaux sur la commune de Porcieu-Amblagnieu, sur la ligne T23, l’arrêt « Marieu » ne sera pas desservi.

Pour le service MTV01-00 : l’ordre de desserte des arrêts et les horaires sont modifiés :

Merci de votre compréhension.