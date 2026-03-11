Infos transport en commun : L.T23 et MTV01 : arrêt non desservi et modification de service du 16/04 au 29/05
Du lundi 16 mars au vendredi 29 mai 2026
En raison de travaux sur la commune de Porcieu-Amblagnieu, sur la ligne T23, l’arrêt « Marieu » ne sera pas desservi.
Pour le service MTV01-00 : l’ordre de desserte des arrêts et les horaires sont modifiés :
MTV01 AMBLERIEU-PARMILIEU-CHARETTE-MONTALIEU Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU
vers BALME LES GROTTES (LA) / PORCIEU AMBLAGNIEU
T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU