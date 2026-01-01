itinisère

Infos transport en commun : L.T23: départs non effectués mercredi 14 janvier

Perturbation

Jusqu'au 14/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 14 janvier, suite à la fermeture de l'établissement scolaire, le départ de la ligne T23 à 7h28 de Porcieu-Amblagnieu en direction de Montalieu-Vercieu et le départ à 12h10 de Montalieu-Vercieu en direction de Porcieu-Amblagnieu ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
    vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
