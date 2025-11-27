- Cars Région

Le samedi 6 décembre 2025 à partir de 18h.

En raison de l’organisation de la Fête des Lumières sur la commune de Morestel, la Grande Rue sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Centre-Ville » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « La Gare ».

Merci de votre compréhension