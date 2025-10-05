Infos transport en commun : L.T20 : arrêts non desservis à Villette-d'Anthon samedi 5 octobre
Perturbation
Le samedi 5 octobre 2025 de 10H30 à 12H30
En raison du défilé organisé par l'association des « classes en 5 » sur la commune de Villette-d’Anthon, les arrêts « Les Tilleuls », « La Place » et « Les Ormes » ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Asnière Auberge » et « AFT » à Villette-d’Anthon.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
- LES ORMES VILLETTE D'ANTHON
- LA PLACE VILLETTE D'ANTHON
- LES TILLEULS VILLETTE D'ANTHON
