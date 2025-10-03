itinisère

Infos transport en commun : L.T17, BJA05, BJA10 : perturbations des services du 9/09 au 3/10

Perturbation

Jusqu'au 03/10/2025 - Cars Région

En raison des travaux de requalification du Boulevard St-Michel sur la commune de Bourgoin-Jallieu, l’avenue du Professeur Tixier est fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Folatière » est provisoirement déplacé après le rond-point à l'intersection avec la rue Molière.

Merci de votre compréhension;

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / VILLEFONTAINE
    vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU

  • Car BJA10 PONT DE BEAUVOISIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU

  • Car BJA05 ST LAURENT DE MURE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT LAURENT DE MURE
