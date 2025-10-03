Infos transport en commun : L.T17, BJA05, BJA10 : perturbations des services du 9/09 au 3/10
Perturbation
En raison des travaux de requalification du Boulevard St-Michel sur la commune de Bourgoin-Jallieu, l’avenue du Professeur Tixier est fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « Folatière » est provisoirement déplacé après le rond-point à l'intersection avec la rue Molière.
Merci de votre compréhension;
Ligne(s) concernée(s)
-
T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / VILLEFONTAINE
vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
-
BJA10 PONT DE BEAUVOISIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
-
BJA05 ST LAURENT DE MURE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers SAINT LAURENT DE MURE