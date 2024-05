Jusqu'au 31/12/2024 - Cars Région

Du lundi 13 mai et jusqu’à fin décembre 2024

Arrêt « Pharmacie » et « La Place » à Ruy-Montceau non desservis

En raison de travaux dans le centre bourg, la ligne est déviée. Les arrêts « Pharmacie » et « La Place » ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur l’arrêt provisoire situé sur la rue des Erables, 50 mètres environ avant le rond-point :

Merci de votre compréhension.