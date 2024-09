Jusqu'au 04/07/2025 - Cars Région

Dès lundi 7 octobre2024

En raison de retards répétés sur la ligne T16,

Le départ de 07h46 de « VF Hotel de ville » en direction de Pont de Chéruy est avancé de 5 minutes.

Les horaires de passage des cars au départ de 12h33 et de 18h05 de l’arrêt « Lycées » en direction de Villefontaine et les horaires au départ de 16h10, 18h10 et 12h35 de l’arrêt « VF Hotel de Ville » en direction de Pont de Chéruy ont également été modifiés comme suit:

Merci de votre compréhension