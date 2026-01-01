itinisère

Infos transport en commun : L.T15, T37 : arrêt "Gare SNCF" à Bourgoin-Jallieu non desservi

Perturbation

Jusqu'au 16/01/2026 - Cars Région

Jusqu’au 16 janvier inclus

En raison de travaux sur le parvis de la gare SNCF à Bourgoin-Jallieu, l’accès est restreint.

  • T37 : l’arrêt « Gare SNCF » à Bourgoin-Jallieu ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Poste Gambetta ».
  • T15 : l’arrêt « Gare SNCF » à Bourgoin-Jallieu ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Lycée Gambetta ».

L’arrêt sera de nouveau desservi dès le lundi 19 janvier 2026.

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

