Infos transport en commun : L.T15, T37 : arrêt "Gare SNCF" à Bourgoin-Jallieu non desservi
Perturbation
Jusqu’au 16 janvier inclus
En raison de travaux sur le parvis de la gare SNCF à Bourgoin-Jallieu, l’accès est restreint.
- T37 : l’arrêt « Gare SNCF » à Bourgoin-Jallieu ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Poste Gambetta ».
- T15 : l’arrêt « Gare SNCF » à Bourgoin-Jallieu ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Lycée Gambetta ».
L’arrêt sera de nouveau desservi dès le lundi 19 janvier 2026.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
-
T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE