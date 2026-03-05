itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 05/03/2026

Infos transport en commun : L.T15: couleurs des cars non conforme

Perturbation

Jusqu'au 05/03/2026 - Cars Région

Ce jeudi 5 mars - Certains car de la ligne T15 ne seront pas aux couleurs cars Région et non équipé de paiement carte bancaire.

Ci-dessous les départs concernés:

  • Départ à 8h01 de Pont-de-Chéruy en direction de l'Isle Bourgoin-Jallieu.
  • Départ à 15h52 de Bourgoin-Jallieu en direction de Pont-de-Chéruy.
  • Départ à 17h30 de Pont-de-Chéruy en direction de Bourgoin-Jallieu.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
    vers PONT DE CHERUY
Voir toutes les infos trafic