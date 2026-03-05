Infos transport en commun : L.T15: couleurs des cars non conforme
Perturbation
Ce jeudi 5 mars - Certains car de la ligne T15 ne seront pas aux couleurs cars Région et non équipé de paiement carte bancaire.
Ci-dessous les départs concernés:
- Départ à 8h01 de Pont-de-Chéruy en direction de l'Isle Bourgoin-Jallieu.
- Départ à 15h52 de Bourgoin-Jallieu en direction de Pont-de-Chéruy.
- Départ à 17h30 de Pont-de-Chéruy en direction de Bourgoin-Jallieu.
Merci de votre compréhension
